Los guionistas de Hollywood premiaron a Eighth Grade

Eighth Grade, una película sobre una introvertida adolescente y su experiencia escolar, ganó el domingo el máximo galardón de los WGA, la Asociación de Guionistas de Estados Unidos, una semana antes de la entrega de los esperados premios Óscar.

El drama-comedia del director debutante Bo Burnham se llevó el reconocimiento a Guión Original, venciendo a Green Book: Una amistad sin fronteras, El vicepresidente: Más allá del poder, Roma -guiones también nominados al Óscar- y A Quiet Place. Burnham también había dado el batacazo a principios de mes al quedarse con el premio al Mejor Director Debutante del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA).

En otra sorpresa, el premio al Mejor Guión adaptado fue para Can You Ever Forgive Me?, escrito por Nicole Holofcener y Jeff Whitty sobre una biógrafa que se vuelca hacia una vida criminal. Holofcener y Whitty, también nominados al Óscar, se impusieron en esta categoría a Infiltrado del KKKlan y Nace una estrella -también aspirantes al principal premio de Hollywood-, así como Pantera negra y If Beale Street Could Talk.

El Mejor Guión Documental recayó en Bathtubs Over Broadway. Ozzy Inguanzo y Dava Whisenant ganaron por su crónica sobre el guionista del programa Late Show with David Letterman Steve Young y su fascinación sobre los musicales corporativos.

Del lado de la televisión, The Americans de FX se llevó el galardón como Mejor Drama.

Los WGA son uno de los barómetros para predecir qué ocurrirá en los premios Óscar, ya que parte de los miembros de la asociación de guionistas vota en los premios que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La gran gala del cine estadounidense se celebrará el domingo 24 de febrero en Hollywood.