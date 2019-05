Las críticas que ha recibido la imagen de Sonic

Las películas que utilizan la técnica de "live action", o acción real, han tomado fuerza en el último tiempo. Con los estrenos de las adaptaciones del Rey León y Dumbo, se anunciaron películas de populares videojuegos, como "Detective Pikachu" y "Sonic". Esta última fue duramente criticada por la imagen que el erizo muestra en los trailers.

Fueron tantos los cuestionamientos a través de redes sociales que su director, Jeff Fowler, anunció el 2 de mayo que Sonic tendrá un rediseño de imagen para su adaptación en acción real.

Sobre la importancia de las imágenes generadas por computadora, su par Rob Letterman, a cargo de Detective Pikachu, argumentó al medio especializado The Verge que "no hay nada de correcto o incorrecto en cómo haces una de estas películas".

"Sería muy difícil para nosotros rediseñar cualquier cosa. Pasamos un año diseñando a todos los personajes antes de disparar para que pudiéramos hacerlo bien. Si estuviéramos fuera por una pulgada en Pikachu, el desempeño de Justice Smith saldría por la ventana. Para nosotros, hubiera sido imposible, pero eso no significa que no puedan hacerlo. No me gustaría estar en su lugar, están en un lugar difícil ", agregó el director.

Además, Letterman comentó como fue el proceso para traer a la "vida" a icónicos "pokémones". De acuerdo a lo indicado por el director, el equipo de la película pasó dos años estudiando diseños de animales y colaborando con el equipo de diseño de la Compañía Pokémon, en Japón.

"Estudiamos un montón de animales, como se comportan y cómo interactúan para asegurarnos de hacerlo bien". Como por ejemplo, analizaron bulldogs para la creación de "Bulbasaur". "Hay una extraordinaria cantidad de trabajo cuando intentamos darle vida a todo", formuló.