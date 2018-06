Kevin Spacey regresa al cine tras las acusaciones de acoso sexual

El 9 de julio se estrenará en Estados Unidos el más reciente trabajo del actor Kevin Spacey, quien fue acusado por su colega Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) de acoso sexual cuando este tenía 14 años y Spacey, 26.

El ex miembro de la serie House of Cards (Netflix) protagoniza Billionaire Boys Club, película que fue rodada hace dos años y que también cuenta con la participación de Ansel Elgort, Emma Roberts, Taron Egerton y Suki Waterhouse.

La cinta podría ser la última en la carrera del ganador del Oscar por su rol en American Beauty (1999).

Dependiendo del fracaso o del éxito en la taquilla, se verá si la carrera artística del intérprete logra resucitar dejando atrás los casos de abuso que le inculpan.

En la más reciente película de Ridley Scott, All the Money in the World, Spacey fue borrado de todas las escenas tras las acusaciones de acoso. En su reemplazo, el director británico puso al actor Christopher Plummer.