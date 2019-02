El director de Titanic, James Cameron hizo pública una imagen actual del auto en el que Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) se besan en la película. En ella se puede ver claramente una mano marcada en el vidrio del automóvil, que supuestamente corresponde a la de la protagonista y que quedó marcada en la escena.

“Más de 20 años después, la infame huella de la mano sigue ahí, miren bien”, indicó Cameron en Twitter.

La película, que ganó de 11 Oscar y recaudó más de dos mil millones de dólares en todo el mundo, trata sobre una aristócrata de 17 años de edad que se enamora de un artista pobre a bordo del lujoso crucero que naufragó en 1912, de acuerdo con IMDb.

En la escena referida ambos se suben a un auto que estaba estacionado en el interior del barco y se besan apasionadamente. Luego la cámara cambia de perspectiva y muestra el vehículo desde el exterior, con los vidrios empañados. Entonces, la mano abierta de Rose se pega a la ventana y se retira suavemente, dejando marcada su huella.

Entre los comentarios que hicieron los usuarios redes sociales se pueden leer críticas al director que aseguran que esa no es la mano que la actriz dejó marcada en el filme.

A otras personas lo que más les llamó la atención es un objeto que se ve a través de la ventana del auto y que correspondería a un robot de Terminator. Es necesario recordar que Cameron fue el director de las primeras entregas de la saga. Este año se estrenará la sexta cinta Terminator: Dark Fate, dirigida por Tim Miller.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI