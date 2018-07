Imágenes del rodaje de la nueva película de Quentin Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood, el nuevo largometraje del director norteamericano Quentin Tarantino, está en marcha, luego de cinco años de trabajo de pre-producción.

Este domingo se publicaron en las redes sociales del rodaje en las que se ve a Leonardo Di Caprio, actor y ganador del premio Oscar, encarnando a su personaje Rick Dalton.

La película estará protagonizada por Leonardo Di Caprio y Brad Pitt, y el resto del elenco estará conformado por Margot Robbie, Burt Reynolds, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Damian Lews, Emile Hirsch, Zoë Bell, Luke Perry y Clifton Collins Jr.

El director explicó que “la historia que tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina de muy famosa: Sharon Tate”.

Sharon Tate fue una actriz y modelo estadounidense famosa tanto por su talento como por su asesinato en manos de la familia Mason.

Tarantino dijo que la obra será lo más parecido que ha hecho a Pulp Fiction,

Once Upon a Time in Hollywood se estrenará en agosto de 2019 en Estados Unidos.