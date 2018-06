Un homenaje fotográfico al cine nacional

La exposición Fijaciones que una foto fija, llega a la Universidad Central de Venezuela (UCV) organizada por la Fundación Audiovisual Margot Benacerraf, la Fundación Cinemateca Nacional, el Vicerrectorado Académico y la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, con la colaboración de la Fundación Fondo Andrés Bello y la Dirección de Cultura UCV, la exposición es un homenaje al cine venezolano y a la gente que lo hace posible.

La muestra incluye 70 fotografías en blanco y negro realizadas con película 35 mm y copiadas en papel de fibra, pertenecientes a la colección de la Fundación Cinemateca Nacional. así como algunas impresiones digitales a color, que revelan el “detrás de cámara” de numerosas películas venezolanas y extranjeras rodadas en el país.

Rafael Salvatore, creador de la exposición, es un fotógrafo italiano radicado en Venezuela desde 1979, cuyo trabajo abarca el registro de las tradiciones venezolanas, obras autorales y el cine.

Con esta serie que invita a atravesar la pantalla, a conocer las maneras insólitas como la realidad construye la ficción, a aproximarse a ese lado humano, cotidiano, imperfecto que vibra bajo los reflectores y las gruesas capas de maquillaje. Y lo hace con humor, con cierta ironía no exenta de ternura. Durante sus años como foto fija el fotógrafo ha logrado con estas imágenes desconcertantes algo que resulta decididamente subversivo y transgresor: desmitificar el cine a partir de sus propias entrañas.

En Fijaciones que una foto fija Salvatore hace su propia película y muestra el cine dentro del cine. Es la primera vez que la serie se da a conocer en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, donde el público también puede apreciar el libro homónimo editado en 1997, otra publicación del autor titulada Foto fija ma non troppo, (2009), ambos editados por la FCN, así como una reproducción litográfica de la obra Retrato en familia encargada a Salvatore en el 2001, en homenaje a los 35 años de inauguración de la Cinemateca Nacional. Igualmente se han incorporados a la muestra objetos, instrumentos y materiales propios de la fotografía analógica pertenecientes al autor.

La exposición estará abierta hasta el sábado 30 de junio y fue coordinada por Alexandra Cariani con montaje de Manuel Suárez. Hall de la Biblioteca Central UCV, Lunes a Viernes de 8:00 am a 10:00 pm y los fines de semana, sábados de 8:00 am. a 7:00 pm ydomingos de 9:00 am a 1:00 pm.

