Henry Cavill continuará interpretando a "Superman"

Dany García, representante de Henry Cavill, confirmó desde su Twitter que el actor seguirá interpretando a "Superman" en los proyectos de Warner Bros, basado en el personaje del universo de DC Cómics.

"Estén tranquilos, la capa sigue en su clóset. Warner Bros Pictures sigue siendo y continuará siendo nuestro socio mientras se desarrolla el universo de DC. Anticipen el comunicado de WB más tarde", aseguró la representante de Cavill.

The Hollywood Reporter publicó este miércoles una primicia en la que daban por hecho la despedia del intérprete August Walker en "Misión Imposible: Repercusión" de Waner Bros por rechazar un cameo de "Superman" en Shazam.

Agregaron que el enfoque que le darían a "Supergirl" habría influenciado en la decisión por descartar su aparición al no concordar con la línea de tiempo de la nueva película de DC. También se especulaba que era por los fracasos en taquilla de sus películas.

A pocas horas de la circulación de los rumores, Cavill publicó un video en su Instagram en el que aparece con una figura de Supeman y una camisa en la que se puede leer "Krypton", y la descripción del video "hoy fue emocionante #Superman".

En la actualidad, el actor está participando en varios proyectos como la serie de Netflix, "The Witcher".

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.