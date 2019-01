Glenn Close ganó Globo de Oro a Mejor Actriz en película de drama 

La actriz Glenn Close recibió este domingo durante la 76° entrega de los Globos de Oro el premio como Mejor Actriz en una película de Drama, por su participación en el film The Wife.

El premio es el segundo que recibe la actriz luego de que fuera nominada en 14 oportunidades.

En la categoría de Mejor Actriz en una película de Drama, Close competía con: Lady Gaga (A Star is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) y Rosamund Pike (A Private War).