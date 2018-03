Festival de Beijing suspende proyección de la cinta Llámame por tu nombre

Durante un caluroso verano en la costa italiana, Elio conocerá y establecerá una intensa relación con el nuevo ayudante de su padre arqueólogo, Oliver. Entre ellos comenzará a gestarse un inesperado romance, ante el que Elio experimentará su sexualidad y dejará de ser un niño.

Llámame por tu nombre se adjudicó el Oscar a Mejor Guión adaptado y a pesar de su éxito en diversos festivales internacionales, su exhibición alrededor del mundo ha dejado en evidencia que todavía la temática gay en el cine resulta problemática en más de un país.

Prontamente, la cinta dirigida por el italiano Luca Guadagnino sería parte del Festival de Cine de Beijing, en China. Sin embargo, a solo dos semanas de su inicio, Llámame por tu nombre fue suspendida del evento. La situación se produce en medio de un endurecimiento del control de los medios por parte del Partido Comunista de China, quienes históricamente han regulado el contenido de entretenimiento al que pueden acceder los ciudadanos chinos.

Los organizadores no especificaron las razones de su suspensión, pero sigue una pauta común en China, de retirar o cancelar a último momento espectáculos con temáticas LGTBI. Si bien la homosexualidad no es ilegal en China, su representación está oficialmente prohibida en la televisión y cines del país. Ya en 2006 se había censurado en condiciones similares la película Secreto en la montaña, célebre cinta de Ang Lee sobre dos jóvenes que mantienen una relación compleja durante años, mientras ambos se casan con sus novias y tienen hijos.

"Nunca podemos ver películas con temas homosexuales en la pantalla en China, no importa cuán excelentes sean", dijo a The Hollywood Reporter Yanzi Peng, fundador de LGBT Rights Advocacy of China. "Es tan decepcionante que el arte no sea independiente de la censura. La proyección de Llámame por tu nombre sería muy importante aquí: su bella y conmovedora historia puede inspirar empatía en cualquiera. La película muestra que el amor es universal", agregó.