Estrenaron nuevo tráiler de Dumbo

Disney dio a conocer el nuevo tráiler de la película Dumbo, dirigida por Tim Burton. A través de redes sociales se difundió el material que muestra al elefante de grandes orejas y expresivos ojos.

El remake de Disney narrará la historia de Holt Farrier, una ex estrella de circo que busca trabajo tras la guerra y conoce a Max Medici, el dueño de un pequeño circo. Así Farrier se convertirá en el encargado de cuidar a un elefante recién nacido que tiene las orejas tan grandes que lo convierten en el centro de burlas. Está protagonizada por Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito y Alan Arkin.

Dumbo llegará a la pantalla grande el 29 de marzo, y poco después será seguido de Aladdin (Guy Ritchie, 2019), El Rey León (Jon Favreau, 2019), Mulan (Niki Caro, 2020) y Maléfica 2 (Joachim Rønning, 2020).

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo, and see the film in theaters March 29. pic.twitter.com/39cEs8dX1m