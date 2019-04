Estos son los récords que pretende romper Avengers: Endgame

En medio de la expectativa de millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, la próxima semana llegará a las pantallas de cine Avengers: Endgame, la película que cierra la saga de Los Vengadores. Desde antes de estrenarse, la cinta ya ha empezado a romper récords si la comparamos con otras del UCM.

En Latinoamérica, tan solo la primera semana desde que pusieron a la venta los tickets para ver Avengers: Endgame se vendieron más de cinco millones de tickets, alcanzado más de 23 millones de dólares en taquilla. Estas cifras ubican a la nueva película de Marvel Studios como a la número uno en preventas de Marvel.

En Estados Unidos, según los analistas de Evercore ISI Research, se prevé que la película recaude 585 millones de dólares en las taquillas, siendo la cinta más taquillera, superando a la nueva película de Star Wars y todas las anteriores del UCM.

Otro récord que ya rompió fue la duración en cuanto a una película del UCM. Avengers: Endgame tendría una duración de 182 minutos, siendo la más larga hasta el momento. Su antecesora fue Avengers : Infinity War, con una duración de 149 minutos.

Según Fandango, una de las webs más conocidas para compra de entradas de cine en Estados Unidos y Latinoamérica, Endgame supera a la exitosa película Star Wars: The Force Awakens (2015), Star Wars: The Last Jedi (2017), Rogue One: A Star Wars Story (2016) y Avengers: Infinity War (2018).

Endgame también ha roto récords en cuánto a promociones. Las empresas Disney y Marvel han invertido en promocionar la película 200 millones de dólares. En su momento Avengers: Infinity War sostenía el récord de ser aquella con la campaña de marketing más costosa, con 150 millones de dólares.

Mindy Hamilton, ejecutiva de Marketing de Disney explicó las razones para este gasto al medio estadounidense Deadline.

"Mientras nuestro universo crece con personajes e historias también lo hace nuestro público. Hemos superado nuestro público apuntado de fans tradicionales del género. Ahora son millenials, adolescentes de carácter multicultura, familias incluso", contó.