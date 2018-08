Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas Wilson y Lea Thompson actores de Volver al futuro se reunieron en la convención FAN Expo realizada en Boston.

Este filme de Steven Spielberg ícono en los años 80, siendo el principal de su trilogía, tiene un lugar importante en la cultura de esa generación.

Lea Thompson comentó en su cuenta de Twitter "¡Los amigos del pasado están en el futuro!", junto a la fotografía épica tras celebrarse 33 años del estreno de la primera película.

Friends from the past in the future! @FANEXPOBoston So fun. Love these men @realmikefox @TomWilsonUSA #chrislloyd #bttf pic.twitter.com/19EEUoAQ26