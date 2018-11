Edgar Ramírez actuará en nueva película de Netflix

El actor venezolano Edgar Ramírez compartió un video en sus redes sociales este sábado en el rodaje de una nueva película, que estará disponible en la plataforma digital Netflix.

The Last Day of Crime será una adaptación del cómic homónimo de Rick Remender, que imaginaba un futuro en el que el gobierno de Estados Unidos prepara una tecnología que impedirá cometer cualquier tipo de crimen.

Ramírez protagonizará a Graham Bricke, un criminal de carrera que nunca ha sido capaz de triunfar, pero se ve atrapado en un plan con una mujer y su novio para cometer el robo del siglo, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

La película estará bajo la dirección de Olivier Megaton. quién realizó Colombiana y las dos entregas de Taken.

El actor venezolano estuvo nominado a Mejor Actor de Reporte en los Emmy Awards 2018 por la serie American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace.