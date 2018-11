Directora venezolana mostró la crisis del país en su producción "Harina"

Joanna Nelson, directora de cine venezolana, presentó este miércoles Harina, un retraso sobre la situación social que se vive en su país reflejado en una familia que no puede conseguir harina para hacer una tarta de cumpleaños para su hija.

El cortometraje, presentado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, se trata de "de una cinta rodada como cortometraje que refleja "a una familia de clase media que tiene dificultades para conseguir alimentos tan básicos como la harina, y que celebra el cumpleaños buscando la harina para hacer una tarta", dijo Nelson a la agencia de noticias Efe.

"He podido tener oportunidades de estudiar fuera, pero cada día la clase media pierde la posibilidad de comprar alimentos o medicamentos", indicó mientras alegaba que comprobó por ella misma que la situación se ha vuelto en sus cículos sociales.

Señaló que la prelícula no será estrenada en Venezuela porque "no es el momento, nosotros sabemos cuál es nuestra realidad". Añadió que "no es un trabajo político, no es hablar de lados, de izquierdas o de derechas, sino de presentar de una forma bastante neutra lo que es para una persona buscar alimentos básicos o enfrentarse a una situación violenta en colas para buscar comida".

Recordó que en su país "han transcurrido etapas con un aumento de saques que fue increíble, con el gobierno repartiendo comida en cajas subsidiadas, y no hay suficientes para todos los ciudadanos. Si en Caracas ocurre, ni hablar de lo que pasa en el interior del país".

Directora, productora, y guionista, Joanna Nelson dirigió tres cortometrajes en los que también asumió el guión y la producción, y actualmente se encuentra en el desarrollo de su primer largometraje, Hambre, bajo el que figura como directora y asume parte de la producción ejecutiva con su productora Vannel Productions.

En Harina asumió la dirección, guión y producción junto a Ramón Tortolero, mientras que con Dayana Gauthier se encargó del montaje, con Juliana Cuervos y Gabriel Agüero en sus principales papeles.