Danny De Vito estará en la secuela de Jumanji

Dwayne Johnson y el resto de protagonistas de Jumanji volverá en la secuela, película que también contará con la participación de Danny DeVito, según se anunció de manera reciente.

El intérprete se sumará al reparto que está integrado por actores como: Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, según confirmó el portal Variety.

Sobre su rol en la película se sabe poco; sin embargo, trascendió que tendría gran importancia en la historia y no es para menos tratándose de Danny DeVito, quien sumará su experiencia a la cinta.

Además, trascendió que el actor tiene un acuerdo firmado con Disney para también formar parte de la nueva película de Dumbo, dirigida por Tim Burton, y otro de los remakes que se preparan para este 2019.

Asimismo, la actriz y cantante Awkwafina también formará parte del reparto de esta secuela, pero aún no hay detalles de su papel. Solo se sabe que el protagonista, Dwayne Johnson, le dio la bienvenida a través de su Instagram.

Jumanji: Welcome to the Jungle es la cinta que busca rendir homenaje al film protagonizado por Robin Williams en 1995, cinta que se volvió un hito del cine.