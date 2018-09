"Chucky": el muñeco diabólico tiene nuevo look para la siguiente película

Chucky, el muñeco diabólico se estrenó hace 30 años y se ha convertido en el protagonista de una gran cantidad de películas de culto que, pese a los años, mantiene su vigencia con la fórmula del terror.

Luego de que se anunciara que habrá un remake de la película de "Chucky", la productora se encargó de difundir la primera imagen oficial de la nueva entrega del muñeco diabólico.

En la imagen compartida a través de la cuenta de Twitter oficial de la empresa se puede ver al muñeco asesino tapando la mitad de su rostro con su arma predilecta, un cuchillo.

Wanna play? Your best friend is getting an update. #ChildsPlayMovie �� pic.twitter.com/n435K8PiUR