Chavismo: la peste del siglo XXI será presentado en Parlamento italiano

El documental Chavismo: la peste del siglo XXI de Gustavo Tovar Arroyo será presentado en el Parlamento italiano el próximo 10 de enero.

La proyección del audiovisual en Roma será posible gracias a la coordinación de la plataforma Venezuela Somos Todos y a las asociaciones: Insieme per il Venezuela, Venezuela in Toscana, Venezuela in Piemonte, Venezuela Viva Onlus, Venezuela Italia Mondo - APS y otros colaboradores.

En la actividad estarán presentes el director Gustavo Tovar y el periodista de Euronews, Alberto di Filippis.

El documental también será presentado en la Universidad de Torino el 14 de enero.

Con información de nota de prensa.