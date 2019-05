Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, dispuestos a trabajar juntos otra vez

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, reunidos por primera vez en la gran pantalla por Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, dijeron el miércoles en Cannes que les gustaría volver a trabajar juntos.

"Somos de la misma generación, empezamos nuestra carrera en la misma época. Fue muy fácil trabajar con Brad. Espero que hayamos podido crear vínculos cinematográficos fuertes", aseguró DiCaprio en la rueda de prensa del filme estrenado la víspera y en competencia por la Palma de Oro.

"Trabajamos muy fácilmente", reaccionó Brad Pitt. "También ha sido muy divertido, nos hemos reído mucho. Espero que podamos hacerlo otra vez", dijo.

El filme, ambientado en Los Ángeles en el año 1969, cuenta la historia de Rick Dalton (DiCaprio), estrella de wésterns de la televisión, y de su doble en las escenas de acción (Pitt).

Conferencia de prensa de "Once Upon a Time in Hollywood". | Foto: YouTube/ Variety

Otra visión de los hechos

Junto a la casa de Dalton, se instala la pareja formada por el director Roman Polanski y la actriz Sharon Tate (Margot Robbie), quien en la realidad acabó siendo asesinada a manos de miembros de la banda de la Familia Manson.

Tráiler de "once Upon a Time in Hollywood". | Fuente: YouTube

Este crimen, ocurrido hace 50 años, sigue fascinando por ser "incomprensible", afirmó Tarantino. "Cuanto más leemos sobre el tema, cuanta más información obtenemos, las cosas se vuelven más concretas. Pero menos lo entendemos", aseguró.

Interrogado sobre si había hablado con Polanski a propósito del filme, el director se limitó a decir que no. Alabada el martes en el estreno, la cinta es una oda de Tarantino al cine de Hollywood. "Hay muy poca gente en este mundo que tenga un conocimiento así del cine y la televisión. Hablar con Quentin es un poco como hablar a una base de datos. Este filme es su historia de amor al cine", dijo Leonardo DiCaprio.