Bohemian Rhapsody fue la Mejor película de Drama en los Globos de Oro

El film Bohemian Rhapsody fue galardonado este domingo durante la 76° entrega de los Globos de Oro como la Mejor película de Drama del año2018.

La cinta, que contó la participación del actor Rami Malek el cual fue galardonado como Mejor Actor en una Película de Drama.

Bohemian Rhapsody narra la historia de la banda de rock Queen y su vocalista Freddie Mercury.

En la categoría de drama, Bohemian Rhapsody competía con las películas: Black Panther, BlackKklansman, además de If Beale Street Could Talk y A Star is Born.