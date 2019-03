Ben Affleck sobre su adicción: No me molesta ser un alcohólico

Ben Affleck sigue luchando contra su adicción al alcohol. El actor que dio vida a Batman, se sinceró en el programa de televisión Today sobre cómo enfrenta su rehabilitación.

"Realmente no me molesta hablar sobre el alcoholismo y ser un alcohólico. Es parte de mi vida. Es algo con lo que trato a diario. No tiene que ser mi identidad completa, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", expresó la estrella de Hollywood.

Affleck, de 46 años de edad, pasó por momentos complejos durante el 2018, y fue internado en reiteradas ocasiones en distintos centros de rehabilitación, siempre apoyado por su ex esposa, Jennifer Garner.

"Tuve un problema y realmente quiero abordarlo, me enorgullezco por ello. Todos tenemos problemas y lo que hay que hacer es lidiar con ellos", declaró.

Durante la entrevista, el protagonista y director de Argo (2012), dedicó palabras positivas a Garner, con quien tiene tres hijos en común. "Tengo la suerte de que tienen una madre genial que se asegura que esta situación funcione lo mejor posible", sostuvo.

Actualmente, el actor se encuentra promocionando la nueva película de Netflix Triple Frontier.