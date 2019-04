Ben Affleck dirigirá y protagonizará Ghost Army

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de las cámaras. El responsable de filmes como Argo y Desapareció una noche dirigirá el drama bélico Ghost Army, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que estará basado en el libro The Ghost Army of the World War II de Rick Beyer y Elizabeth Sayles.

Ghost Army narrará una historia real, la de un escuadrón del ejército estadounidense cuyos miembros provenían de escuelas de arte, agencias de publicidad y otras carreras creativas que tuvieron la complicada misión de engañar a los nazis para que pensaran que el número de militares norteamericanos era mayor.

Regreso a la dirección

Todo indica que Affleck también se hará cargo del guion, que tiene un borrador escrito por Nic Pizzolatto, que estuvo a su vez basado en otro borrador del que se encargó Henry Gayden. Además, el director de Desapareció una noche y Argo producirá la cinta junto con Andrew Lazar.

Con Ghost Army, el actor vuelve a la dirección, de la que había estado alejado desde que en el año 2016 dirigió y protagonizó Vivir de noche, que fue su primer fracaso como realizador.

Affleck recientemente protagonizó el thriller de acción Triple frontera y tiene pendiente de estreno The Last Thing We Wanted, que protagoniza junto con Anne Hathaway y que saldrá en la plataforma de Netflix.