Arnold Schwarzenegger reaccionó tras su operación a corazón abierto

Arnold Schwarzenegger reaccionó tras ser operado de emergencia el fin de semana por el cambio de válvula en la aorta. El actor estadounidense tuvo una complicación durante la intervención por lo que realizaron la operación a corazón abierto durante varias horas.

"Es verdad: ¡Estoy de vuelta! Me fui a dormir esperando despertar con una pequeña incisión y me desperté con una grande, pero ¿adivina qué? Me desperté, y eso es algo para estar agradecido", publicó el ex gobernador de California en su Twitter.

Agradeció a los doctores y enfermeras durante su estadía en la clínica. “Estoy literalmente lleno de gratitud por todos los mensaje amables”.

Dos frases catapultaron a Schwarzenegger a la cima del estrellato como actor de Hollywood: "Hasta la vista, baby" y "Estaré de vuelta". Esta última, parte del guión de "Terminator", fue luego utilizada por el mismo actor en trabajos posteriores convirtiéndola en su frase más célebre, incluso con algunas variaciones como "Estaré de vuelta, Bennet" en "Commando" y "Estoy de vuelta" en "Terminator 3".

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.