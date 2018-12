"Aquaman": esto dice la crítica de la nueva película de DC

Aquaman de James Wan llega a los cines esta semana y la prensa especializada ya la vio. ¿La nueva película de DC Comics supera a las criticadas Batman vs. Superman, Suicide Squad y Justice League? Al parecer, sí.

"A pesar de todas las cosas que ocurren en 'Aquaman', no es posible negar que las actuaciones en la película son meramente adecuadas. Los diálogos no son del todo inteligentes. Algunos de los personajes no cambian del todo. Y, sí, la película pudo haber sido mejor si esas cosas hubiesen sido mejoradas al nivel que sabemos que la gente involucrada es capaz de hacer. Y aún así, 'Aquaman' está hecha con tanto espíritu, con objetivos tan elevados cuando se trata de construir un mundo, que de algún modo esas cosas (malas) quedan a un lado; el niño de 12 años que llevas dentro sale y quiere comérselo todo como en una dulcería", fue la crítica de iO9.

"La película también guarda sorpresas satisfactorias para su climática recta final, emocionando a las audiencias antes de que dejen el cine. Para cualquiera que busque pagar precio completo completo por su entrada, esta es de seguro la recompensa que estaba esperando; un lujo permitido por el hecho de que Aquaman fue presentado en 'Justice League' un año antes. Del modo en que acaba la película, 'ese chico pez de la TV' (como es despectivamente rechazado a inicios de la cinta) puede hacerle frente a cualquiera de sus súper amigos", aseveró Variety.

"Nunca estuvo en entredicho que que en esta etapa de la economía de cómics de Hollywood cualquier superhéroe tendría eventualmente su propio blockbuster. Incluso Aquaman. Pero Wan, un director que ha demostrado ser un as infalible sin importar el género, parece estar finalmente fuera de su elemento. Ha conjurado un mundo intrigante, pero poblado ese mundo con algodón de dulce dramático y personajes tontos, incluyendo un héroe inseguro de si quiere hacernos reír o sentir —y termina sin hacer nada", apuntó EW.

"Aquaman es confusa, pero también representa unos trazos en dirección positiva para el Universo Extendido de DC de Warner Bros. A diferencia de la lenta Batman vs. Superman y tonalmente accidental Justice League, Aquaman te deja queriendo más; más de estos personajes, más de este mundo, más de Wan dirigiendo una película de superhéroes. Mientras Wonder Woman es, probablemente, todavía la mejor película del DCEU, Aquaman se siente descaradamente como un evento de cómics, de muchos colores y demente", indicó Collider.

DATO

Aquaman llega a los cines de Venezuela el viernes 14 de diciembre.