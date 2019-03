Angelina Jolie negocia su incorporación a la cinta de Marvel The Eternals

Angelina Jolie negocia su incorporación al elenco de la cinta de Marvel Studios The Eternals, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

Todavía no se conoce qué papel interpretaría Jolie en esta cinta que dirigirá la china Chloé Zhao, quien cosechó un gran éxito entre la crítica con su película The Rider (2017).

Basada en los cómics homónimos creados por Jack Kirby, The Eternals se centrará en unos personajes llamados Eternos que tienen extraordinarios poderes, que son casi inmortales y que fueron creados por unos seres cósmicos denominados Celestiales.

Frente a los Eternos aparecen los Desviantes, que representan la rama monstruosa y malvada de la obra de los Celestiales.La versión para la gran pantalla de The Eternals contará con un guion escrito por los primos Matthew y Ryan Firpo.

Esta película es uno de los proyectos que Disney está preparando para el futuro de Marvel Studios, que cerrará una etapa de su universo cinematográfico con el estreno el próximo 26 de abril de Avengers: Endgame.

Este año también presentará Spider-Man: Far From Home, segunda cinta de las aventuras del hombre-araña con el protagonismo de Tom Holland.

Por su parte, Jolie, ganadora del Óscar a la mejor actriz secundaria por Girl, Interrupted (1999), ha destacado en otras películas como Changeling (2008) y dio el salto a la dirección con cintas como In the Land of Blood and Honey (2011) y Unbroken (2014).

En octubre estrenará la secuela de Maleficent (2014), que bajo el título Maleficent: Mistress of Evil incluirá en su reparto a Elle Fanning, Michelle Pfeiffer y Chiwetel Ejiofor.