Alfonso Rey ganó su 12º galardón de teatro hispano en Nueva York

El actor venezolano Alfonso Rey, recibirá el Premio HOLA en la categoría Mejor Actor de Reparto por su papel en El coronel no tiene quien le escriba, una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez realizada por Jorge Alí Triana.

El reconocimiento que recibió se debe a su papel, donde hace del abogado que lleva el caso del coronel para que le otorguen la pensión. Es un personaje que representa la burocracia y la desidia, quien cobra honorarios sin trabajar.

Los premios que le han otorgado a Rey desde 2005 han sido por sus roles como actor y director, e incluso nominaciones como diseñador de luces y sonido en los premios ACE, HOLA y ATI. Este es su cuarto HOLA, sumado a los que se ganó en 2013 como Mejor Actor por Cuba punto X y en 2016 como Mejor Actor Principal por el montaje La gran semiramis y Mejor Unipersonal con #Popular.

Alfonso Rey es egresado del Taller Nacional de Teatro de la Fundación Rajatabla en Caracas. Trabajó con directores como: Carlos Giménez, Rodolfo Santana, Akram Stanek, Gustavo Ott, Michel Hausmann, René Busch y Roberto Stopello, entre otros. Ha participado en más de 50 producciones teatrales, 16 comerciales para TV, series y películas. Entre algunas de las obras en la que ha trabajado se destacan: Passport, Peer Gynt, La vida es sueño, La dama duende, La fiesta del chivo, El beso de la mujer araña, La tia Julia y el escribidor, La gran Semiramis, El Golem de la Havana, Crónica de una muerte anunciada y El coronel no tiene quien le escriba.

En 2005 Rey se mudó a la ciudad de Nueva York. Desde entonces forma parte del staff del Teatro de Repertorio Español, donde se ha destacado como actor y director. También ha dirigido en otros centros culturales como el Teatro Círculo y la prestigiosa escuela de actuación The Lee Strasberg Theatre and Film Institute, Painted Bride Art Center en Old City PA, Arden Theatre Company PA, The Drake Theatre PA y el Ateneo Doral Miami.

Actualmente, ocupa la dirección de I am Latino, el nuevo espectáculo del comediante Saulo García con el que celebrará 14 años ininterrumpidos dentro de la cartelera Off Broadway. Este show recoge momentos de la esencia del inmigrante víctima de la discriminación, quién es, cuáles son sus costumbres más arraigadas, sus mitos y su forma de vivir. I am Latino se estrenará en diciembre en el Teatro del Repertorio Español de Nueva York.

