Actor de Roma no ha conseguido la visa para asistir a los Oscar 2019

El actor mexicano Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a Fermín en Roma, tiene pocas posibilidades de acudir a los premios Oscar 2019.

Guerrero ha solicitado la visa en tres ocasiones para poder ingresar a Estados Unidos con motivo de la 91º gala del certamen. En todos los casos el permiso le ha sido denegado, informó la revista Quién, lo que dificulta que pueda asistir a la ceremonia de la Academia junto a sus compañeros de reparto.

Una de las productoras de la película dirigida por Alfonso Cuarón ha mediado para que el actor asista junto al resto de los nominados a los Oscar, previa invitación para que la embajada de Estados Unidos permita su entrada al país. En la carta se especificó que Guerrero está invitado a la gala de los Globos de Oro y de los Premios Oscar.

"Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado", relató Guerrero.

Roma opta a 10 estatuillas, siendo el primer filme en español nominado en la categoría de Mejor Película, la más importante.

El actor mexicano confía en poder arreglar la situación, a pesar de que no es la primera vez que un invitado a la gala de los Oscar se queda sin poder entrar a Estados Unidos a causa de la política migratoria. En 2017, pese a ganar el premio a la Mejor Película de Lengua Extranjera, la actriz Taraneh Alidoosti y el director Asghar Farhadi, de El Viajante, no acudieron en protesta a la política migratoria del presidente Donald Trump que no entregaba visados a ciudadanos iraníes.

Kareem Abeed, productor del documental Last Men in Aleppo, nominado a los Oscar el año pasado, también tuvo problemas con su visado y no supo hasta pocos días antes si acudiría a la ceremonia a la que finalmente asistió.