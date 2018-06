Cinco ciudadanos muertos en un tiroteo en un diario en Annapolis

Un tiroteo en la sala de redacción del Diario Capital Gazette, en Annapolis, Estados Unidos, dejó este jueves varios muertos, confirmó Ron Bateman, sheriff del distrito, a la cadena Fox News. Unidades de la policía y cuerpos especiales rodearon el lugar, mientras que un sospechoso fue arrestado.

Horas más tarde, la policía local confirmó que son al menos cinco las personas que fallecieron tras el ataque.

Según las primera versiones periodísticas, aún en medio de la confusión, se registró un tiroteo en la redacción de Capital Gazette, un diario local fundado en 1884 y que es propiedad del grupo editorial que maneja el Baltimore Sun, diario que informó el tiroteo.

"Un solo tirador disparó a múltiples personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas. El tirador disparó a través de la puerta de vidrio y abrió fuego sobre múltiples empleados", inducó Phil Davis, periodista del Capital Gazette, en su cuenta de Twitter.

La policía local tuiteó que el edificio fue evacuado y que estaba siendo registrado y llamó a la población local a mantenerse alejada. Fuerzas especiales buscaban explosivos.

También en Twitter, la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) informó, por su parte, que había respondido a un llamado "a un tiroteo en el Capital Gazette". De acuerdo con la prensa local, el tiroteo ocurrió en la sala de redacción del periódico, aunque Bateman dijo a Fox que ocurrió fuera de las oficinas del Capital Gazette.

De acuerdo con testigos, los empleados se escondieron debajo del escritorio para protegerse del tirador.

El sospechoso del tiroteo es un hombre blanco, informó la policía local, sin ofrecer detalles adicionales. Según el portavoz de la policía del condado de Anne Arundel, el teniente Ryan Frashure, se trata de "un hombre adulto blanco" y que portaba un arma de caño largo.

Agentes de la policía ya estaban interrogando al hombre, pero por el momento no hay informaciones sobre las motivaciones de la matanza.

En las redes sociales, muchos usuarios apuntaron contra Donald Trump por su animosidad contra los medios. Incluso anteayer, un conocido bloguero de ultraderecha que fue jefe de Breitbart News, un sitio extremista que saltó a la fama cuando hizo campaña por el magnate, había llamado a matar periodistas. "No puedo esperar a que grupos empiecen a dispararle a los periodistas que tengan a la vista", dijo el polémico Milo Yiannopoulos.

El presidente se refirió al tema en Twitter. "Mis pensamientos y mis oraciones están con las víctimas y sus familias", dijo.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD . Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.