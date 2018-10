Youtube presentó problemas de acceso a la página

Youtube indicó este martes que presentó problemas de acceso en la plataforma y que estaba trabajando para resolver la continencia. Usuarios de distintas partes del mundo indicaron que tuvieron dificultades para reproducir videos o para acceder a la página.

"Gracias por sus reportes sobre los problemas de acceso a Youtube, Youtube TV y Youtube Music. Estamos trabajando para resolver esto y les informaremos cuando las fallas estén solventadas. Nos disculpamos por los inconvenientes que esto pueda causar y los mantendremos informados", indicó la empresa en Twitter.

Al ingresar al sitio web en Venezuela e intentar reproducir un video, la página indicaba que se había producido un error.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.