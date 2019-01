Wikipedia: “Se han detonado guerras de ediciones en artículos venezolanos”

El buscador Wikipedia informó este viernes en la noche que varios artículos correspondientes a temas de Venezuela han experimentado “guerras de ediciones”.

La empresa explicó que se trata de la edición constate de una página por parte de dos personas que sostienen distintas versiones sobre una situación. Agregó que, ante el inconveniente, un grupo de voluntarios ha realizado un monitoreo constante para proteger los artículos.

“Durante el día de hoy se han detonado varias guerras de ediciones en artículos venezolanos en Wikipedia, por esta razón nuestros bibliotecarios voluntarios han realizado un arduo trabajo de patrullaje y procedido a proteger diferentes artículos”, señalaron vía Twitter.

Detalló que una vez protegida la página, ningún usuario podrá editarla hasta alcanzar un consenso en la versión del artículo.

Este jueves fue publicado en Wikipedia un artículo sobre Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, en el que se aseguró que ocupaba el cargo de la Presidencia de Venezuela.

¿Cómo lo solucionamos? Una guerra de ediciones llevará a que un bibliotecario no involucrado en la contienda proteja la página�� https://t.co/koc4YDmgq4

#OJO Se entiende por bibliotecario no involucrado en la contienda a aquel que no ha hecho ediciones en el artículo desde que el conflicto empezó, y que en la página de discusión no se haya mostrado favorable a ninguna de las posiciones.