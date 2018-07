WhatsApp ahora notifica si un mensaje fue reenviado a otra persona

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp ahora informa a los usuarios si un mensaje fue reenviado a otra persona, como parte de las nuevas características de su última actualización.

A partir de este momento, cada vez que una persona envíe un mensaje le saldrá un pequeño aviso en color gris encima de este que dice "reenviado".

La funcionalidad había sido anunciada por WABetaInfo en su Twitter. Sin embargo, a partir de este momento ya está disponible.

Recientemente, WhatsApp añadió otras funcionalidades como silenciar a un miembro de un grupo y las alertas sobre mensajes sospechosos para combatir las noticias falsas.

WhatsApp for Android, iOS and Windows Phone: when you forward a message, a “Forwarded” label will appear in the message.



I already presented this feature some months ago, but WA has recently changed the UI (I like how it looks on Windows Phone more!)



[*AVAILABLE IN FUTURE*] pic.twitter.com/jsk3YTZov3