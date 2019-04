Twitter limita el número de cuentas que se puede seguir en un día

Twitter redujo de 1.000 a 400 el número de cuentas que un usuario puede seguir en un mismo día. La restricción busca limitar una de las técnicas más usadas por los bots y los "spammers": seguir y dejar de seguir una misma cuenta muchas veces en un corto período de tiempo.

A través de un tuit publicado esta semana en la cuenta de seguridad de Twitter, la red social notificó a los seguidores sobre la nueva medida, que tiene como objetivo localizar y reducir el número de personas que hacen "spam".

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.