Twitter cerró 33 cuentas venezolanas por presunta manipulación

La red social Twitter divulgó miles de cuentas falsas que canceló por divulgar propaganda, y que estaban situadas en países como Venezuela, Irán, Rusia y España.

El gigante estadounidense precisó que las cuentas han sido canceladas, pero que optó por publicar el material para que pueda ser investigado por especialistas en amenazas cibernéticas. Compañías del sector tecnológico y de redes sociales se encuentran bajo enorme presión por la difusión constante de material de desinformación política o social, especialmente para influir en elecciones o difamar.

El responsable de integridad de la red Twitter, Yoel Roth, justificó la decisión de publicar esa propaganda como una manera de demostrar que "la transparencia es el motor de nuestra misión".

Con esta decisión Twitter ya ha publicado 3 paquetes de archivos de cuentas canceladas. En esta ocasión son más de 30 millones de tuits, así como un terabit de datos provenientes de casi 5.000 cuentas.

Twitter canceló 4.779 cuentas sospechosas de "estar asociadas -o directamente mantenidas- por el gobierno iraní". Esas cuentas lanzaban noticias que apoyaban los intereses geopolíticos iraníes mediante identidades falsas. Dentro de ese paquete había un subgrupo dedicado en especial a "promover discusiones en torno a Israel".

Twitter también cerró cuatro cuentas adicionales de origen ruso, tras haber procedido en el pasado a clausuras masivas de cuentas de su brazo de operaciones cibernéticas, la Agencia de Investigación en Internet, con sede en San Petersburgo.

Las investigaciones sobre esa agencia rusa condujo a Twitter a identificar y cerrar otras 33 cuentas relacionadas con falsos usuarios venezolanos. Twitter ya había identificado en el pasado a 764 usuarios de Venezuela.

También fueron detectadas y clausuradas en España 130 cuentas presuntamente falsas y aparentemente abiertas por medios relacionados con los independentistas catalanes.

We’re focused on identifying and investigating platform manipulation, including potential state-backed activity.



Today, we’re releasing our third data archive related to these activities, which now includes 30+ million tweets and more than 1TB of media.https://t.co/cVCp67KOW5