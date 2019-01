Todo lo que se sabe sobre los tres nuevos iPhone a presentarse en 2019

Apple estaría planeando lanzar tres nuevos modelos del iPhone en 2019, según lo revela un informe del diario estadounidense The Wall Street Journal. Entre los lanzamientos se incluirían un sucesor del iPhone XR, el dispositivo de menor precio de la compañía en 2018 y que por cierto se mantiene por debajo de las expectativas de ventas, y un teléfono de gama alta que incorporaría tres cámaras traseras, siguiendo con la tendencia actual del mercado. Los demás dispositivos tendrían doble cámara.

Según unas imágenes filtradas por el portal OnLeaks, el teléfono más avanzado de la compañía en 2019, que sería el sucesor del iPhone XS Max, tendrá una unidad de cámara cuadrada que contiene las tres cámaras, dos de ellas alineadas verticalmente y otra en la mitad. Arriba se ve la incorporación de un flash LED y un micrófono en la parte inferior.

Aún no está claro cuál sería el objetivo de un tercer lente en el iPhone pero algunos medios especializados resaltan que Apple podría adoptar la tecnología 3D ToF de larga distancia, Time of Flight por sus siglas en inglés y que se refiere al tiempo que tarda en llegar la luz al objeto, que permitiría crear imágenes 3D. De acuerdo con OnLeaks, la tercera cámara tendría la opción de “rastrear objetos incluso en la oscuridad casi instantáneamente lanzando pulsos de láser al objeto y midiendo el tiempo que tarda el láser en rebotar en el sensor”.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G