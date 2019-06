¿Teléfonos Huawei sin Facebook?

La decisión del gigante de las redes sociales Facebook de ya no permitir la preinstalación de sus aplicaciones en los teléfonos de Huawei es el más reciente golpe que tiene que asumir el gigante tecnológico chino en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el veto en contra de la empresa que le impide la compra de hardware y software estadounidenses.

El parte de tranquilidad para los usuarios que ya tienen teléfonos Huawei es que podrán usar sus aplicaciones y recibir actualizaciones sin problemas, confirmó la red social. El inconveniente es para los nuevos teléfonos de Huawei, ya no tendrán preinstaladas las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram.

La preinstalación de servicios es algo usual en el mercado de los smatphones, pues las compañías entran en negociaciones para tener disponibles aplicaciones populares en los teléfonos. En el caso de Huawei, además de los servicios de Facebook, en algunos países, los teléfonos incluyen Twitter y Booking.com. Ambas compañías se negaron a hacer comentarios a Reuters.

Huawei, que se negó también a hacer comentarios afronta un momento difícil después de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump con la que pidió a las empresas de Estados Unidos que cesaran los negocios con empresas potencialmente "riesgosas" para la seguridad nacional. En el último año, el negocio de teléfonos inteligentes se convirtió en el mayor generador de ingresos de Huawei, impulsado por un fuerte crecimiento en Europa y Asia.

Un parte de tranquilidad de 90 días de licencia calmó los ánimos después de que Google anunció que las actualizaciones de Android no llegarían para próximos teléfonos Huawei. Por el momento, la Play Store de Google y todas las aplicaciones, incluidas Chrome, YouTube o Google Maps, siguen estando disponibles para los modelos actuales de teléfonos Huawei, incluso aquellos que aún no se han enviado o vendido, pero están en el mercado.

La prohibición de Facebook, de la que no se aclaró en qué momento arrancó, aplica a cualquier teléfono Huawei que aún no haya salido de fábrica. Dado que la medida es en la preinstalación, los usuarios que adquieran un teléfono nuevo podrán realizar las descargas manuales de las aplicaciones sin inconvenientes.

Esta semana, Huawei lanzó una actualización para su sistema operativo basado en Android, Emui, que incluye mejoras de rendimiento y seguridad, y permite a modelos de 2017 actualizar su sistema a Android Pie (9).

La fabricante china parece estar en el medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, cuyo gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que la cercanía de la empresa con el gobierno chino podría llevarle a usar sus equipos de redes de telecomunicaciones y otros productos para facilitar actividades de espionaje. Constantemente, Huawei ha rechazado las acusaciones.

Aunque los compradores de los modelos actuales de teléfonos Huawei que no tengan preinstalados Facebook aún podrán descargarlo desde la tienda de aplicaciones, el problema podría llegar más adelante si el rumbo de las exigencias de Estados Unidos a sus empresas nacionales no cambia. En ese caso, las versiones futuras de los teléfonos Huawei no tendrían acceso a la Play Store y a sus aplicaciones (incluidas las de Facebook).

Aunque Huawei ha dicho estar preparado para responder y no abandonar a sus usuarios, la incertidumbre sobre el futuro de los teléfonos de la compañía podría frenar sus ventas. El mes pasado, operadores en el Reino Unido suspendieron la preventa de los teléfonos plegables de la marca china, Huawei Mate X, esperando si los dispositivos tendrán o no acceso a Android Q, el siguiente sistema operativo de Google.