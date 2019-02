Startup venezolana participó en el Mobile Congress de Barcelona

Como parte de las actividades que se desarrollarán en el Mobile Crongress de Barcelona, España, la iniciativa venezolana SocialGest estuvo presente en el 4 Years From Now (4YFN), un espacio que reúne las startups más disruptivas, 300 ponencias y más de 700 expositores internacionales.

León Lacourt, Chief Marketing Officer de SocialGest, tuvo la oportunidad de explicar la propuesta de valor de la herramienta, que fue desarrollada con el apoyo de Wayra Venezuela y que se encarga de automatizar la administración de redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, brindar métricas online y validar los ganadores de concursos para Instagram y Facebook basados en comentarios.

"SocialGest pone al alcance de todos muchas funcionalidades en una sola plataforma, que buscan que el trabajo del community manager sea más fácil y eficaz", destacó Lacourt.

En Telefónica Venezuela, además de SocialGest se está aplicando Tikket, una segunda herramienta que permitirá una gestión integral de contenidos digitales. “Durante dos años hemos sido sus proveedores prestando atención en sus redes sociales con un software que ha permitido mejorar los procesos internos. Hoy por hoy Tikket y SocialGest se preparan para integrarse en una sola plataforma que permita la gestión y atención de redes sociales y canales digitales de una forma más completa”, explicó el Chief Marketing Officer de SocialGest.

“Para Wayra Telefónica, SocialGest tiene una importancia estratégica, así como lo innovador de su producto y propuesta de valor. Además, es una startup que ha conseguido escalar a otros países de nuestro foco, como España, Chile o México. Es un claro ejemplo de la globalidad del área de innovación abierta y las startups de nuestro portfolio”, expresó Karina Salas, gerente Wayra Venezuela. Del portafolio de Wayra, también estuvieron presentes otras startups de Perú, España, Alemania y Reino Unido.

La aceleradora internacional de startups de Telefónica también tuvo presencia destacada en la agenda del 4YFN con la ponencia de Miguel Arias, Global Entrepreneurship Director de Telefónica, quien explicó la estrategia de innovación de la compañía.

Bajo el título “From Zero to Hero”, Andrés Saborido, director de Wayra España, reunió este martes a tres de las startups que más rápido están creciendo en España: Tappx, Typeform y Housers. En la conferencia se habló sobre escalabilidad y emprendimiento junto a Mariano de Beer, Chief Comercial and Digital Officer de Telefónica.

TrenLab, la aceleradora de Renfe con Wayra, participará este miércoles en el 4YFN con el panel “The future of transport. Hyperloop End2End Vision”.

Con información de nota de prensa