Con más de 11 años en el mercado, IT Sales CA nace prestando de Staffing especializado de consultores SAP a un importante grupo de clientes base instalada. “Posteriormente, con el propósito de avanzar en lo que definimos como nuestro plan de crecimiento, además de encaminar la evolución de nuestros servicios y organización a la categoría de anal de ventas, nos apalancamos en nuestras fortalezas en el portafolio de soluciones SAP, y aprovechando nuestra experiencia dentro del sector de banca y finanzas, para dar inicio a partir del año 2013 como parte del ecosistema de canales SAP en Venezuela, adicionalmente desde el año 2009 fundamos en Panamá, la firma IT Sales Corp, para expandir nuestra cobertura hacia nuevos mercados”, indicó Blas R. Oliveros, Director Comercial de IT Sales.

En su experiencia, IT Sales ha trabajado con clientes dentro del set de herramientas SAP Bobj; SAP AiO; SAP BPC; así como en consultoría en el sector bancario, industrial, manufactura y servicios, además de desarrollar alianzas con proveedores de otras tecnologías que ayudan a incrementar la propuesta de valor de IT Sales.

Hacia la transformación digital

Por su parte, Oliveros cuenta con más de 20 años de experiencia en ventas de soluciones ERP, en su mayoría dentro del ecosistema de negocios SAP, ocupó cargos gerenciales en Grupo TEA, Grupo Cómputo, Structured Intelligence, y en Services & Business Solutions. “Entendemos las necesidades del cliente, con la empatía que solo puede ofrecer quien está presente en el mercado local; además, nos ocupamos de realizar un diagnóstico de los procesos empresariales de nuestros clientes, para ajustarnos a sus necesidades reales”.

IT Sales entrega soluciones de software para procesos empresariales, especialmente a empresas en crecimiento, brindándoles la oportunidad de optimizar sus procesos con sistemas de clase mundial, para hacerlas más competitivas. “Contamos con el conocimiento, la tecnología y la experiencia para entregar las solución que agregue el mayor valor a sus resultados empresariales, como parte del ecosistema de negocios de SAP Andina y del Caribe, con autorización de ventas para: SAP S4 Hana, SAP Analytics, SAP DB&T, SAP Hana, SAP Cloud Open y SAP ByDesing”.

"Llevamos a nuestros clientes a otro nivel de y ayudamos a acelerar el paso hacia su transformación digital", concluye Oliveros.

Con información de nota de prensa.