¿Es posible saber quién vio su foto de perfil de WhatsApp?

Ver la lista de personas que miran su perfil en Facebook o Instagram. Esta es la promesa de aplicaciones como Profile Tracker, que están disponibles en las tiendas de los dispositivos móviles y ofrecen supuestos servicios de rastreo en las redes sociales.

La mayoría de ellas son gratuitas y las hay de todo tipo: desde opciones para ver quién lo ha dejado de seguir en Instagram o incluso tentadoras ofertas para los usuarios de WhatsApp, entre las que se incluyen supuestas herramientas para saber quién vio su foto de perfil.

Apps como Tracker for WhatsApp y Whats Tracker señalan que además pueden mostrar estadísticas del uso en el servicio de mensajería para, por ejemplo, entregarle información sobre la cantidad de tiempo que invierte en la aplicación.

¿Pero realmente es posible cumplir todos estos mágicos ofrecimientos? La respuesta es un rotundo no. Actualmente no hay manera de saber quién vio su foto de perfil en WhatsApp ni mucho menos conocer si alguien ha estado revisando sus cuentas en las redes sociales. Las plataformas, por ahora, no han incluido ninguna de estas opciones dentro de su configuración, por lo que al descargar alguna de estas aplicaciones el usuario se enfrenta a varios riesgos que pueden afectar no solo su privacidad sino también abrir las puertas para que cibercriminales accedan a información sensible como sus datos financieros.

“No existen soluciones mágicas por fuera de las aplicaciones que te puedan dar esa visibilidad. Al descargar ese tipo de apps siempre hay que pensar: ¿Por qué WhatsApp no ofrece esa funcionalidad? Evidentemente no se puede porque tendría que estar conectado a una app que almacene quiénes son las personas que ven su perfil”, señala Alejandro Marthi, experto en ciberseguridad de Forcepoint.

"Si tengo acceso a una plataforma de alguien me convierto prácticamente en el dueño"

El especialista asegura que instalar esas herramientas fraudulentas lo expone principalmente a la propagación de malware y al robo o daño de información.

Los atacantes pueden incluir algún tipo de código malicioso que le permite espiar su actividad dentro de su dispositivo. “Normalmente, lo primero que hacen es pedirle acceso al micrófono, a la cámara o a los contactos para así acceder a toda su información y poderlo rastrear, pero en muchos casos ni siquiera le solicitan nada, con solo instalarla se puede infectar con código malicioso”, afirma.

El malware instalado, explica el experto, permite realizar un seguimiento remoto para tomar el control del teléfono y quedarse con los datos de usuario y contraseña de sus redes sociales. “Si tengo acceso a una plataforma de alguien me convierto prácticamente en el dueño”, recalca. En otras palabras, usted está permitiendo que otros ingresen a su perfil de Instagram o a su cuenta de WhatsApp.

En el caso del servicio de mensajería, aunque nadie más podría ver sus mensajes, pues la plataforma cuenta con un sistema de cifrado, sí sería posible que terceros accedan a la información de su perfil, a los contactos, las fotos y los datos de uso de WhatsApp.

Richard Arandjelovic, estratega de ciberseguridad de Symantec, advierte que muchas veces esos datos pueden ser manipulados. “Algunas compañías de marketing tratan de buscar esa información porque les ayuda con su analítica de publicidad, pero también es un peligro que los cibercriminales accedan a ella porque pueden saber quién está comunicándose con una persona”, resalta Arandjelovic, quien agrega que los atacantes también pueden aprovechar para realizar ataques de ingeniería social, es decir, técnicas de manipulación psicológica para obtener información.

“Si se compromete la cuenta de una persona o un teléfono, se puede encontrar información de todos los que se comunican con ese teléfono y así usar esos datos para expandir el ataque; en conclusión, es un peligro”, dice Arandjelovic.

La recomendación principal es evitar descargar estas aplicaciones e ignorar la publicidad de herramientas que prometan ese tipo de ofrecimientos. En caso de que haya caído en la trampa, lo mejor es descargar un antimalware para limpiar sus archivos o si es necesario hacer un restablecimiento del teléfono. Sin embargo, tenga en cuenta que este procedimiento implicará la pérdida de datos por completo.