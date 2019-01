PlayStation 5: Esto es lo que se sabe de la futura consola de Sony

Hace ya más de 5 años que la actual generación de consolas no se renueva, al menos para Sony. En 2013 se anunció y distribuyó la actual PlayStation 4 que compite directamente con la Xbox Onede Microsoft y la Nintendo Switch de Nintendo.

A pesar de que su nueva versión, la PlayStation 4 Pro, mejora mucho el rendimiento de los juegos de realidad virtual y tiene una versión más potente de sus componentes físicos, esta sigue siendo considerada parte de la misma generación que su edición estándar.

Diversos rumores apuntan a que Sony ya estaría pensando en su siguiente gran actualización con una estructura muy diferente a sus anteriores estaciones de entretenimiento, es especial por las nuevas tendencias con los desarrolladores de videojuegos y aplicaciones.

En este artículo recopilamos toda la información que se tiene sobre la siguiente consola de Sony.

Sony no presenta ningún indicio sobre el futuro de la PlayStation desde hace años. No obstante, en una entrevista en octubre con Financial Times el CEO de la compañía, Kenichiro Yoshida, comentó un poco sobre su siguiente consola que seguiría luego de la PS4.

"A este punto, lo que puedo decir es que es necesario un hardware de la siguiente generación" comentó Yoshida, evitando en todo momento confirmar que la futura consola de Sony se llamaría PlayStation 5.

Dentro de la misma se conversó sobre los rumores de que la empresa estaría desarrollando algún tipo de tablet que conecte todos los dispositivos móviles, ya que Sony tiene un mercado de videojuegos en estas plataformas en donde no se encuentra, con un increíble crecimiento de $70 billones en el anterior año.

Algunos expertos coinciden en que Sony estaría planeando formar parte más activamente de los eSports, planes donde su nueva consola tomaría un papel protagónico, asegurándose así que sus dispositivos puedan soportar los eventos de deportes electrónicos más exigentes de la industria.

Por otro lado, el director de Final Fantasy XV , declaró para Xbox Magazine que la siguiente generación de consolas, tanto la próxima Xbox de Microsoft como la PlayStation 5 de Sony, se basarían en una estructura en la nube, tecnología que últimamente se ha usado en el ámbito del streaming de contenido tanto de música como de programas de televisión.

Hajime Tabata cree que debido a las últimas tendencias de la PS4 y Xbox One, la industria parece apuntar en los servicios online y mantener a sus usuarios conectados el mayor tiempo posible. Esto se traduciría a un servicio tipo Netflix donde un jugador pagaría una suscripción mensual para tener acceso a una gran biblioteca de juegos de la compañía.

Esto ya sería una realidad a medias para Microsoft, que habría anunciado este servicio llamado "xCloud", que permite la reproducción de los juegos de Xbox en PC, consolas y dispositivos móviles. Este servicio estaría disponible para todo el público a partir del 2019.

La PlayStation 2 se lanzó en el 2000 mientras que su sucesora, la PlayStation 3, llegaba a los mercados en el 2006. Tuvieron que pasar 7 años más para que la compañía revele su siguiente consola, estrenando la PlayStation 4 para el 2013.

En el 2019 se cumplirán 6 años desde este último lanzamiento, por lo que siguiendo su tendencia sería en el 2020 la revelación final de la esperada siguiente generación de consolas de Sony. Mat Piscatella, conocido analista de NPD Group, estimó también este tiempo para que la compañía lance su nuevo producto.

Él comenta que todo dependerá de las ventas de la PS4 en el 2018. Aun así, el ciclo apuntaría a que el 2020 sería la fecha ideal de lanzamiento de la consola, por lo que sería interesante ver el comportamiento del precio de la actual generación con respecto al mercado, incluyendo las ofertas especiales, para identificar si habría algún cambio que acelere la compañía con su lanzamiento.

Michael Pachter, famoso analista de videojuegos, también identificó que la PS5 no se estrenaría antes del 2020, agregando que si Microsoft o Sony dan el primer paso a la nueva generación, no pasaría mucho tiempo antes que la otra le siga de cerca.

Además, Lewis Ward, analista de la firma IDC, agrega a esta discusión que, viéndolo de una forma más industrial con un modelo de procesos de producción, estas empresas sacarían mucho más provecho de la Xbox One y la PS4 si esperan hasta el 2021, fecha que él estima sería el año final de esta revelación.

Precio de la PS5

Si Sony sigue su propia tendencia con sus consolas, la PlayStation 5 tendría un costo aproximado a su antecesora, lo que sería un aproximado de 399 euros en Europa y 460 dólares en Estados Unidos.

Sin embargo, en Latinoamérica este precio podría elevarse por los costos de envío, impuestos y muchos otros recargos que los distribuidores oficiales decidan agregar. Es posible que su precio final oscile entre los 2000 y los 2400 soles, aunque este aumentaría más si se trata de alguna edición limitada o junto al lanzamiento de un videojuego.

Juegos para la PS5

CTR del 2019 podría ser uno de los tantos juegos retrocompatiples entre la PS4 y la PS5 | Foto: PlayStation

Existe un enorme rumor de que la próxima generación de consola apostaría por la retro-compatibilidad. Es más, hace poco Marc-André Jutras, desarrollador de Hellpoint y antiguo trabajador de Activision y Ubisoft, comentó en una entrevista a Gamingbolt que creía que esto era más que un simple rumor:

"Creo que al menos PlayStation lo hará. Lo sé, ¿fue la Xbox 360 donde tuvieron esta lista de juegos compatibles de la Xbox original? ¿Tuvieron que aprobar juego por juego? Creo que fue raro, y espero que no sea así en el futuro. Prefiero tener un emulador que reproduzca todos los juegos que tenga una consola, tal vez con algunos errores, en lugar de decir que tengo 50 juegos en mi librería y que solo puedo jugar 4 de ellos porque los demás no han sido aprobados. No me gusta que la Switch no tenga esa retrocompatibilidad, pero cuando salió la Wii U, cualquier juego de la Wii funcionaba. Esa es la manera correcta de hacerlo".

Jutras agrega que existe un dilema con el lanzamiento de nuevas consolas, ya que por el poco tiempo no tendrían muchos juegos nuevos. ¿Serán los desarrolladores los que provoquen que la gente compre esta consola? ¿O será que las ventas de la consola impulsen a los creadores para hacer nuevos juegos?

De cualquier manera, es más probable que los usuarios compren una consola que pueda reproducir gran parte del catálogo de su predecesora, por lo que los primeros juegos que se estrenen en ella serían aquellos que ya fueron disfrutaron en la PS4.

Se recuerda que el desarrollo de un videojuego con gráficos de última generación es un proceso largo que puede durar años. Por ello, es posible que los títulos que estén programados para estrenarse en el 2020 o 2021 ya estén siendo trabajados para la próxima actualización de consolas.

Especificaciones técnicas de la PS5

Si bien aún no se conoce oficialmente la estructura física que tendría la nueva PlayStation 5, la CEO de AMD Lisa Su ha dado algunas pistas sobre el futuro de la compañía y sus nuevos chips para los próximos años. Ella espera que la empresa tenga un crecimiento significativo en el sector a partir del 2020.

Actualmente, ambas PS4 y Xbox One funcionan con APU’s de AMD, por lo que se espera que sigan esa tendencia para la próxima generación de consolas. Junto a esto, también existe un rumor que la nueva PS5 usaría un chip AMD Ryzen de 8 núcleos como CPU, por lo que coincidiría esta información con lo declarado por Lisa Su en caso sea el 2020 la fecha definitiva el lanzamiento de las nuevas consolas.

Tanto Microsoft como Sony han confirmado que están trabajando en sus próximas consolas de sobremesa y no queda claro cuál será su arquitectura para los próximos años. De momento, la PS4 está llegando al final de su ciclo de vida, por lo que más pronto que tarde se revelarían todas las especificaciones técnicas de esta nueva consola oficialmente.