Niño bloqueó la tablet de su papá por los próximos 48 años

Evan Osnos, periodista de la revista estadounidense The New Yorker, se ha llevado una sorpresa al hallar que su tableta fue bloqueada por los próximos 48 años. El culpable: su hijo de 3 años de edad, quien intentó desbloquear el dispositivo en repetidas ocasiones.

En una imagen de la pantalla de la tableta publicada por el periodista se pude leer el siguiente mensaje: "Vuelva a intentarlo dentro 25.536.442 minutos".

"Esto parece falso, pero por desgracia es mi iPad", escribió Osnos al tiempo que solicitó ideas para recuperar el dispositivo.

Usuarios de Twitter recomendaron reinstalar el sistema operativo de la tableta y restaurar los datos desde la copia de seguridad, mientras que otros indicaron que nada de lo que haga podrá desbloquear el aparato.

Otros usuarios de Facebook recomendaron al hombre, en tono de humor, que guarde la tableta para regalarlo a su hijo cuando cumpla 51 años o que se compre un nuevo iPad. Asimismo, hubo quienes sugirieron compartir la contraseña con los hijos para así evitar este tipo de problemas.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW