Marte podrá verse como pocas veces a simple vista

El mes de julio será uno de los más interesantes para todos los amantes del universo, planetas y estrellas, las órbitas de Marte y la Tierra estarán tan cerca que podremos ver al planeta rojo como nunca desde el año 2003.

En aquel entonces, la distancia entre la Tierra y Marte era de solo 34.5 millones de millas, lo más cerca que se habían visto los dos planetas en más de 60 mil años.

La mañana del 31 de julio será cuando Marte este más cercano a la Tierra, a una distancia de 35.7 millones de millas y podremos apreciarlo como pocas veces.

Over the next several weeks, the orbits of Mars and Earth will grow ever-closer, culminating in a view of the red planet in the evening sky not seen in either brilliance or size since 2003. https://t.co/gp1D5LJfml #Mars pic.twitter.com/Gim3qERDQm