Los videojuegos más esperados del año 2019

El año 2019 se presenta cargado de lanzamientos de videojuegos para todos los gustos: títulos de culto como la nueva versión de "Resident Evil 2", lo último de Hidetaka Miyazaki -"Sekiro Shadows Die Twice"-, producciones independientes y proyectos que llevan más de una década en el mercado.

A continuación figuran los lanzamientos confirmados, ordenados por orden cronológico de aparición:

- "Resident Evil 2". 25 de enero. El primer lanzamiento del año es, para muchos, el mejor capítulo de toda la saga de este videojuego de culto, que comenzó en 1996.

Este título japonés supuso un antes y un después en el género de terror de los videojuegos y ahora su entrega más representativa reaparece para ofrecer una experiencia más realista, con nuevos gráficos y una imagen completamente renovada.

- "Kingdom Hearts 3". 25 de enero. Los personajes más incónicos de Disney se encuentran con los del estudio japonés Squeare Enix -creador de "Final Fantasy" o "Dragon Quest"- en esta nueva entrega, que llega rodeada de gran expectación, ya que ha tardado más de una década en ver la luz.

Los jugadores recorrerán los escenarios de "Piratas del Caribe", "Toy Story", "Monstruos SA" o "Frozen", en un viaje dirigido por Tetsuya Nomura y Tai Yasue.

- "Metro Exodus". 15 de febrero. Un siglo después de que la guerra nuclear devastara la tierra, un grupo de ciudadanos ha resistido en el metro de Rusia. Con este trasfondo, el jugador lidera un grupo de supervivientes que sale de los túneles y recorre las estepas rusas en busca de recursos, misiones y objetivos.

El nuevo título forma parte de la serie "Metro", inspirada en las novelas de ciencia ficción de Dmitry Glukhovsky.

- "Anthem". 22 de febrero. Los canadienses Bioware, creadores de "Mass Effect" y "Dragon Age", firman este nuevo videojuego de acción. Los jugadores se enfrentan a un multitud de obstáculos en un mundo inacabado y lleno de peligros, en el que contarán con la ayuda de exoesqueletos que podrán intercambiar con cada misión.

- "Tom Clancy's The Division". 15 de marzo. La ciudad de Whashington ha sido asolada por un arma biológica y agentes de elite luchan para que no sea controlada por los enemigos. El proyecto de Ubisoft se anunció hace unos meses por sorpresa, mientras la primera entrega cuenta un proyecto de adaptación al cine protagonizado por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain.

- "Sekiro Shadows Die Twice". 22 de marzo. Lo nuevo de Hidetaka Miyazaki es uno de los títulos más esperados del año. El creador de "Dark Souls", uno de los videojuegos más importantes de la última década, ha generado mucha expectación por este nuevo juego, en el que ha desarrollado una minuciosa recreación del Japón antiguo.

Su protagonista, Sekiro, tiene un solo brazo y deberá hacer frente a seres mitológicos, fantasmas y otras pruebas de habilidad.

- "Shenmue III". 27 de agosto. Dos décadas llevan los seguidores de la saga esperando la última entrega de la trilogía que comenzó en 1999 y que se mantiene como un clásico de los videojuegos, pese a que su estreno fue una completa ruina para el estudio que lo creó.

El protagonista principal, Ryo Hazuki, vuelve con sus aventuras de honor y venganza ambientadas en el Japón moderno y firmadas por Yu Suzuki.

- "In the Valley of Gods". Fecha sin confirmar. El estudio independiente Campo Santo, que saltó a la fama con "Firewatch", se trasladan en esta ocasión hasta las ruinas del Antiguo Egipto en una trama que transcurre en la década de los años veinte y que incluye impresionante descubrimiento arqueológico.

Todo apunta a que los títulos siguientes podrían publicarse en los próximos doce meses, aunque su fecha de comercialización está aún por confirmar:

- "The Last of Us 2". En la primera entrega, la joven Ellie y Joe luchaban por su supervivencia en una desgarradora historia cargada de realismo y violencia, que consiguió el favor de crítica y público. Firmado por el respetado estudio Naugthy Dog, la joven Ellie volverá en solitario a la pantalla, en el que está considerado como uno de los proyectos más maduros del género.

- "Dreams". Estaba anunciado para 2018, y todo apunta a que Media Moleculle lanzará en los próximos meses este peculiar proyecto. Los participantes podrán dar vida a sus sueños y compartirlos, lo que ha convertido este juego en uno de los que se aguardan con más expectación.