Los 10 celulares que emiten más radiación en el mundo

Los smartphones se han vuelto imprescindibles en buena parte de nuestras actividades diarias; no obstante, no todos los equipos son iguales. Las diferencias no solo se encuentran es sus características técnicas, sino también en otros aspectos como, por ejemplo, el grado de radiación que emiten.

La Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación elaboró una base de datos que identifica la cantidad de radiación que emiten los teléfonos móviles. Con esta documentación, el portal de estadística Statista armó una lista que muestra los celulares que emiten mayor nivel de radiación.

La lista se elaboró teniendo en cuenta la tasa de absorción específica (SAR), que indica la cantidad de radiación que absorbe el cuerpo. Los resultados fueron los siguientes:

Como se aprecia, la lista está dominada por las marcas chinas Xiaomi, OnePlus y ZTE, aunque también aparecen Google, Apple, Sony y la taiwanesa ZTE. De todos los equipos presentados, el que cuenta con el SAR más alto es el Mi A1, de Xiaomi.

El listado fue realizado con datos obtenidos por la institución alemana en diciembre de 2018, por lo que los niveles de radiación se mantienen vigentes en la actualidad.

¿Afecta la radiación del celular a la salud?

La radiación de los smartphones es considerada no ionizantes, es decir, de muy baja frecuencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos 30 años se han publicado aproximadamente 25.000 artículos sobre los efectos biológicos y aplicaciones médicas en este tipo de radiación.

Los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud. Sin embargo, los conocimientos sobre los efectos biológicos presentan algunas lagunas que requieren más investigaciones, señala la OMS.