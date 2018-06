¿Instagram dejará sus corazones por reacciones como las de Facebook?

Cuando los likes dejaron de ser suficientes en Facebook, la red social lanzó las reacciones, que son cinco emojis que acompañan al clásico pulgar arriba. Instagram está probando introducirlos a sus historias efímeras.

Las Instagram Stories ahora tendrán la opción de ser calificadas con seis diferentes reacciones: Me divierte, Me asombra, Me encanta, Me entristece, palmas, fuego/caliente, fiesta y 100. Esta última equivale a poner 20 en un examen, la máxima nota.

Instagram es la red social de la juventud, gracias a su popularidad ingresa más dinero en publicidad. Con estas reacciones podrán ahora ofrecer métricas más detalladas de las interacciones en esta plataforma.

No se trata de una reciente actualización en Instagram, sino de una prueba. Solo algunos usuarios tienen esta función beta que ha salido a la luz gracias a diversas fotos y publicaciones compartidas en Facebook y Twitter.

Instagram is testing Story "Reactions". It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 de abril de 2018

Estas nuevas reacciones se podrán poner en las historias que veamos en Instagram Stories. Se pulsa sobre la foto o video, saldrán las seis reacciones tanto si es una historia propia como una ajena. Finalmente estas se potabilizarán.