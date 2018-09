Instagram apuesta por los emojis como elemento clave en los comentarios

Instagram está apostando por los emojis como elemento clave en los comentarios a una publicación, y por eso en la última actualización habilitó una barra de emojis populares para matizar el texto de una respuesta sin que hay que buscarlos en el teclado.

Son casi todos emojis positivos: el corazón, el fuego, aplausos y bendiciones, caras de amor o de estar llorando de risa, pero también sorpresa y tristeza. En el caso de los emojis de manos se puede cambiar el tono de piel.

Por supuesto, también se puede agregar cualquier otro emoji, pero no está en esa barra de acceso rápido que creó Instagram.

That feeling when your favorite emojis are right in front of you ���� pic.twitter.com/QPF8eGc5yD