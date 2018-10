Iniciaron las inscripciones para el primer curso SEO en 4k de David Ayala

David Ayala lleva desde el año 2003 dedicándose de manera profesional al SEO. Aunque muchas personas consideren que esto es algo sencillo de aprender, lo cierto es que no es así. Unos buenos conocimientos en SEO y su puesta en práctica pueden marcar la diferencia entre ganar o perder dinero, entre generar tráfico o no hacerlo. Por eso, Ayala ha decidido lanzar un curso totalmente diferente a los que nos podemos encontrar hoy día.

Para empezar, éste es el primer curso SEO en 4k, lo que es toda una novedad. En Internet podemos encontrar múltiples formaciones sobre este tema, pero su calidad deja mucho que desear. Por eso, para que nuestra inversión sea todo lo rentable que deseamos, este curso no nos va a decepcionar.

Un curso SEO con módulos diferentes

El curso SEO de David Ayala abarca todos los puntos importantes del SEO, muchos de los cuales nunca hemos visto en ninguna otra formación. Tan completo es que el curso está dividido en diferentes módulos para que resulte más sencillo de seguir y mucho más claro. Pues una de las premisas de David Ayala es la claridad.

Muchos de los módulos con los que nos vamos a encontrar es muy posible que nos suenen. El primero de ellos, por ejemplo, trata sobre la búsqueda de palabras clave. Aunque creamos que este tema puede verse muy por encima, David Ayala le dedica todo un módulo y lo mismo hace con otras temáticas necesarias para convertirnos en todos unos expertos en SEO.

Pero, este curso SEO en 4k incluye otros módulos que, posiblemente, nunca hayamos visto en otras formaciones. Por ejemplo, la arquitectura web para SEO (módulo 3) o cómo montar y mantener tu PBN como un PRO (módulo 7). Todos ellos cuentan con una estructura coherente para que podamos seguir la formación de manera sencilla. Además, ante cualquier duda, siempre podemos contactar con Ayala.

¿El mejor curso SEO?

David Ayala nos da la oportunidad de acceder a una clase completamente gratuita para que tengamos nuestro primer contacto con este curso. Si nos gusta, podremos inscribirnos por un precio bastante económico que tiene una duración determinada. Es un precio especial por el lanzamiento de este curso que no encontraremos en ninguna otra parte.

Además de la estructura del curso, existen unos extras a los que podremos tener acceso. Por ejemplo, herramientas SEO con un mes completamente gratuito y otras con descuentos que nos permitirán ahorrar mucho dinero.

Lo mejor de todo es que tan solo tendremos que hacer un único pago para acceder a la totalidad del curso. No hay ningún coste mensual y podremos hacerlo a nuestro ritmo y en nuestros ratos libres.

Si tienes algunas nociones de SEO, si te dedicas a ello profesionalmente pero te quieres reciclar o si no tienes ni experiencia ni conocimientos pero deseas adquirirlos ¡este curso es para ti! No dejes pasar la oferta que aún está activa y empápate de todos los conocimientos sobre SEO que no encontrarás en otro lugar explicados de una manera tan clara y sencilla. ¿A qué esperas para convertirte en todo un experto en SEO?