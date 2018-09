Un gigantesco asteroide cruzará entre la Tierra y la Luna el fin de semana

Fue hace unos días cuando los aficionados a la astronomía disfrutaron el paso del asteroide 2016 NF23 a 2.9 millones de millas de la Tierra, es decir, 13 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

Si bien ese fenómeno fue digno de admirar, este fin de semana se registrará otro aún más fantástico, con el paso del asteroide 2018 RC.

Cabe señalar que su punto más próximo a la Tierra será a unas 136.000 millas, y estaría acercándose la noche del sábado 8, teniendo su mayor proximidad el domingo 9 alrededor de las 8:08 a.m.

Pese a que el asteroide 2018 RC cruzará a la mitad de distancia que la que hay entre nuestro planeta y la Luna, no hay razón para temer, pues de acuerdo con expertos viajará sin ningún riesgo de colisión.

“Tendrá un sobrevuelo muy cercano con nuestro planeta, llegando a 136.000 millas, pero será un encuentro totalmente seguro. Será visible incluso con pequeños telescopios”, dijo Gianluca Masi, director del Telescopio Virtual con sede en Italia, a Express UK.

Aten-type asteroid 2018 RC. Diameter 35-80m. First observed at ATLAS-MLO, on September 3rd. Its flyby on Sunday will be one of the closest approaches ever seen by an object of that size. Currently +15 mag and brightening #SpotTheAsteroid @AsteroidDay @NEOShieldTeam @AstronomyFM pic.twitter.com/rs7EM5CfUp