Facebook anunció que falla en sus plataformas fue solucionada

Usuarios de WhatsApp reportaron fallas en sus dispositivos al querer enviar imágenes y audios. El problema, que comenzó este miércoles en la mañana, afectó a personas y empresas en varios países.

En la noche, tras horas de presentar la falla, Facebook anunció a través de su cuenta de Twitter que los problemas en sus plataformas -que incluyen Instagram y WhatsApp- fueron solucionados.

"Hoy temprano, algunas personas y empresas tuvieron problemas para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones y plataformas. El problema fue resuelto y deberíamos volver al 100% para todos. Lamentamos cualquier inconveniente", indicó.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.