Dos trucos para autoenviarse mensajes de Whatsapp

Aunque existen aplicaciones que permiten realizar anotaciones y llevar un seguimiento de los recordatorios (como Google Keep o Microsoft OneNote), algunas personas suelen enviarse a sí mismos mensajes de correo electrónico con fotos, texto u otros documentos adjuntos para tener presentes en algún momento. De esta forma, el buzón del correo personal funciona como un asistente personal en un espacio virtual para dejar mensajes.

Presente tanto en las conversaciones laborales, personales y familiares, Whatsapp también se convirtió en un espacio para los usuarios olvidadizos que buscan ordenar su agenda cotidiana al enviarse a sí mismos con textos, imágenes o cualquier otro elemento, como si fuera un contacto más dentro de la aplicación de chat.

Si bien es una solución algo rebuscada para llevar un listado de cosas pendientes a realizar, algunas personas prefieren concentrar toda su actividad dentro de Whatsapp. ¿Cómo una persona puede enviarse mensajes de chat a sí misma? Existen dos métodos no oficiales pero que funcionan sin problemas: uno es creando un grupo con un único integrante y otro al cargar el propio número en la agenda telefónica como si fuera cualquier otro contacto.

Método 1: crear un grupo con un único contacto

Crear un grupo de Whatsapp como cualquier otro, seleccionar un contacto y ponerle un nombre.

Una vez creado el grupo hay que eliminar el contacto agregado, para que solo quede el administrador.

Como paso adicional, se puede fijar este grupo con un único integrante en la parte superior de los chats.

Método 2: crear un contacto con el número telefónico propio

En las pruebas realizadas se intentó con crear un contacto en la agenda telefónica con el prefijo de país, el identificador de número de celular y el correspondiente código de área. Cuando este modo no funcionó, se optó por cargar en la agenda el número de celular solo con el código de área. Luego hay que buscar el propio contacto en Whatsapp para iniciar el envío de mensajes a nosotros mismos.

Bonus track: use una aplicación para recordatorios

Esta es una modalidad de uso no oficial de Whatsapp, y tal vez en algún momento la compañía evalúe implementarla. Eso no aún no se sabe, pero lo que algunos pueden pensar es que auto enviarse mensajes en la aplicación suena como un método rebuscado para llevar una lista de tareas o recordatorios.

Existen varias herramientas muy útiles y potentes para llevar anotaciones, desde Evernote hasta Google Keep, que permiten almacenar notas de texto, fotos y sonidos, incluso con alarmas y recordatorios.