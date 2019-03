Descubren nueva serpiente que podría envenenarte sin siquiera abrir la boca

Un grupo de investigadores del Museo de Historia Natural de Berlín dieron con un misterioso hallazgo en un bosque de Liberia.

Se trata de una variante de las serpientes stiletto, solo que aún más peligrosa, pues cuando los expertos intentaron atraparla tomándola detrás de la cabeza con los dedos, se dieron cuenta de que fue un gran error.

Y es que al parecer esta especie posee la peculiar habilidad de atacar cuando se ve amenazada, liberando su veneno sin siquiera abrir la boca.

Esto, según los especialistas, es gracias a sus largos colmillos que pueden sacar por las comisuras de la boca, antes de que sus víctimas puedan llegar a reaccionar.

La investigación, publicada en Zoosystematics and Evolution, revela que, aunque el veneno de esta serpiente no es letal, sí ocasiona un intenso dolor, hinchazón, ampollas y, si no se aplicara el antídoto a tiempo, daños irreversibles en los tejidos que podrían derivar en la pérdida de la zona afectada.

Aunque el hallazgo se produjo en el noroeste de Liberia, los expertos creen que el animal puede ser endémico también de las selvas tropicales de Guinea. En todo caso, viven en hábitats muy castigados por la deforestación y el cambio climático, por lo que no sería extraño que se haya descubierto la especie ya en peligro de extinción.

No sería el primer caso, pues existen otros muchos, como la tortuga asiática, que hace poco se descubrió y de inmediato ingresó a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, clasificada como animal en peligro crítico.