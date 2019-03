Cuatro cámaras y un zoom de 50x, las apuestas de Huawei P30

La compañía china Huawei presentó este martes, en un evento en París (Francia), su nueva familia de teléfonos P30, que incluye tres versiones: el P30, el P30 Pro y el P30 Lite. Cuatro cámaras que prometen los mejores resultados en fotografías y un modo "dual-view" para grabar de forma simultánea con dos de las cámaras son algunas de las características más destacables del P30 Pro, la versión más Premium de la serie y el buque insignia de la firma.

La cámara, sin duda, es una de las grandes apuestas para esta línea y tuvo gran protagonismo durante el lanzamiento en el Centro de Convenciones de la capital francesa. En esta ocasión el P30 Pro trae avances significativos en la calidad de la imagen, el efecto de profundidad y la capacidad de zoom. También viene con doble estabilizador óptico de imagen y un nivel de sensibilidad a la luz mucho más alto, lo que permitirá captar excelentes fotografías en condiciones de baja iluminación.

El teléfono incorpora el procesador Kirin 980, el motor de los celulares de gama alta de la compañía, impulsado por inteligencia artificial, que proporciona mejoras en términos de rendimiento, autonomía, fotografía y eficacia. Huawei le apostó a las 8 GB de RAM en el P30 Pro y 128 GB de almacenamiento interno.

Al igual que su ‘hermano menor’, trae un sensor de huellas debajo de la pantalla y un 'notch' en forma de gota, una característica que ha predominado en este 2019. Su pantalla es OLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+ 2.340x1.080 pixeles, con una ligera curvatura en los bordes y sin marcos para aprovechar más el frontal y el espacio en el panel.

El P30, por su parte, tiene pantalla OLED 6,1 pulgadas, con resolución de 2.340x1.080 píxeles, procesador Kirin 980, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

En cuanto a batería, la del P30 será de 3.650 mAh, mientras que la del P30 Pro será de 4.200 mAh, ambas con sistema de carga rápida. Pero el P30 Pro, además, incluye el sistema de carga reversible. Los teléfonos cuentan con puerto de carga USB-C, llegarán con sistema operativo Android 9.0 Pie, y estarán disponibles en cuatro colores: azul, negro, blanco y rojo.

Si hablamos del P30 Lite, la versión más básica de la línea, trae una pantalla IPS de 6 pulgadas, almacenamiento interno desde 64 GB y memoria RAM de 6GB. Está equipado con el procesador Kirin 710.

Cámaras, las grandes protagonistas

Las cámaras de esta nueva familia se robaron gran parte de la atención durante el evento de lanzamiento, en especial por los cuatro lentes que incluye el P30 Pro: uno principal de 40 MP con apertura focal de 1.8, otro de 20 MP ultra gran angular con apertura focal 2.2, que permite ángulos de visión más amplios para, por ejemplo, tomas de paisajes; y un teleobjetivo de 8 MP (f/2.4).

Huawei hizo énfasis en las capacidades de este lente y el plus que entregará a los usuarios al incluir un zoom óptico de 5x y un zoom híbrido de 10x, lo que quiere decir que, gracias a este último, se puede acercar 10 veces más la imagen sin perder calidad. Pero no solo eso, el gigante asiático también incluyó un zoom digital de hasta 50 aumentos.

El P30 Pro incorpora una cuarta cámara ToF 3D, ubicada en la parte derecha debajo del flash LED, que sirve para mejorar las capacidades de la profundidad de imagen y lograr efectos bokeh (con el fondo desenfocado) de mejor calidad.

